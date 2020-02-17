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وفد الجنائية الدولية في الخرطوم لبحث تسليم البشير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الخرطوم

وصل وفد من الجنائية الدولية إلى الخرطوم أمس لبحث مسألة تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعدما أكدت منظمة العفو الدولية منذ أيام أن الخطوة السودانية ضرورية وجديرة بالترحيب لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

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وأوضح عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي محمد حسن التعايشي أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي. وأعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح الأسبوع الماضي أن الحكومة اتفقت مع «جماعات التمرد في إقليم دارفور» خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير وآخرين مطلوبين من المحكمة، وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على «ميثاق روما» للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيات محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003، بعد أن ثار متمردون على الحكومة.