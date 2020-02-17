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ساوندرز يطلع على أوضاع اللاجئين بمخيم عين الحلوة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بيروت

زار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالإنابة كريستيان ساوندرز أمس مخيم عين الحلوة، برفقة وفد من الوكالة مطلعا على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بالمخيم.

وهي الزيارة الأولى لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ تسلمه لمهامه بالإنابة خلفا للمفوض العام السابق بيير كرينبول مطلع العام الحالي، والأولى لمخيم عين الحلوة.

والتقى المفوض العام ساوندرز خلال جولته قيادات وكوادر منظمة التحرير الفلسطينية، وزار المؤسسات التربوية والصحية التابعة لـ (الأونروا) بالمخيم، واستمع لشرح مفصل حول طبيعة الظروف المعيشية والإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان عامة وعين الحلوة خاصة وسير عمل وكالة (الأونروا) داخل المخيمات.