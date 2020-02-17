95 غارة جوية روسية تستهدف منطقة "خفض التصعيد"

أشار ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​، إلى أنه "دارت ​اشتباكات​ عنيفة على محور قرية قبتان الجبل، أفضت إلى سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية على القرية، فيما لا تزال الاشتباكات العنيفة متواصلة وسط قصف بري وجوي روسي مكثف، حيث ارتفع تعداد الغارات التي شنتها تلك الطائرات خلال اليوم إلى 95".

وبحسب المصدر فقد "استهدفت الغارات الروسية مناطق في ​كفرنبل​ الرامي وبسنقول و​مدينة أريحا​ وتقاد والأتارب وكفرعمة و​جبل الشيخ​ بركات ومحيط دارة عزة وطريق دارة عزة -ترمانين الرابط بين ​عفرين​ وإدلب، وأرحاب ووكفرنوران. وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الأيام القليلة الفائتة على 120 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي".