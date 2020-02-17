مصر وفرنسا تجريان مناورة بحرية في المتوسط

تستعد ​القوات البحرية المصرية​ والقوات الفرنسية لإجراء تدريبات عسكرية بدأت بتدريب عابر بنطاق الاسطول الشمالي في ​البحر المتوسط​. وأشار مصدر في ​وزارة الدفاع​ لوسائل اعلام مصرية ان تلك المناورات هدفها تبادل الخبرات بين الجانبين ورفع كفاءة المقاتلين لكلا البلدين.

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