قائد الحرس الثوري: ردنا على اغتيال سليماني نزع عن واشنطن هيبتها المصطنعة

أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن "رد بلاده على اغتيال نائب رئيس الحرس الثوري قاسم سليماني، نزع عن أميركا هيبتها المصطنعة، والاميركيون اعتادوا أن يواجهوا أّي دولة من دون ردة فعل وهذا الأمر جعلهم يخطئون في حساباتهم مع إيران".
وفي حديث تلفزيوني، أوضح سلامي انه "كان يجب أن نوقف الأميركيين عند تلك النقطة ونبين لهم أن عليهم تغيير حساباتهم في مواجهة إيران، والرد العسكري على اغتيال الفريق سليماني كان استراتيجياً ومحدوداً لكنه أظهر قوة وقدرة بلاده، وهذا الرد حدث في نقطة جغرافية محددة، لكن تأثيره كان عالميا"، لافتاً الى ان "الإجراء ضد الولايات المتحدة كان دفاعيا بامتياز وهو مشروع وقانوني، وحق لنا كان ينبغي أن نحصل عليه".
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