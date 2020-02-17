وزير الإعلام السوداني: يمكن إرسال البشير للاهاي لمحاكمته أمام الجنائية الدولية

أكد وزير الإعلام ​السوداني​ فيصل ​محمد صالح​ أنه من الممكن إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى ​لاهاي​ لمحاكمته أمام الجنائية الدولية أو أمام ​محكمة​ خاصة أو محكمة مختلطة في السودان.

واوضح الوزير السوداني في حديث لوكالة "رويترز"، إن "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في ​الخرطوم​ أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي، هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".

ويواجه الرئيس السوداني السابق اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.