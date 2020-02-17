تاس: حلف الناتو لا ينوي تقديم دعم عسكري لتركيا في إدلب

أبلغ مصدر في حلف الناتو وكالة أنباء "تاس" أن "الحلف لا ينوي تقديم الدعم العسكري لأنقرة في حال قيامها بعملية عسكرية في شمال سوريا"، مشيرا الى إن "دول الناتو لن تدعم تفعيل البند الخامس بسبب مقتل عسكريين أتراك في إدلب مطلع شباط"، مشددا على أن الحلف "لا ينظر في إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لتركيا في حال القيام بعملية في هذه المنطقة".

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