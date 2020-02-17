تعليق الملاحة مجددا في مطار معيتيقة الدولي بليبيا بعد تعرضه للقصف

أفادت السلطات الأمنية في ليبيا عن تعليق الملاحة مجددا في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس عقب تعرضه لقصف عشوائي من قوات المشير خليفة حفتر.
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