تعليق الملاحة مجددا في مطار معيتيقة الدولي بليبيا بعد تعرضه للقصف

أفادت السلطات الأمنية في ​ليبيا​ عن تعليق الملاحة مجددا في مطار معيتيقة الدولي ب​طرابلس​ عقب تعرضه لقصف عشوائي من قوات المشير ​خليفة حفتر​.

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