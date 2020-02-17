الصين و"آسيان" تعقدان اجتماعا خاص بشأن الوضع مع "كورونا"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، أن "الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" ستعقدان اجتماعا خاصا لوزراء الخارجية حول الوضع مع فيروس كورونا المستجد, وسيتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى فيينتيان عاصمة لاوس يومي 19 و21 شباط للمشاركة في اجتماع مشترك لوزراء خارجية الصين وآسيان حول الوضع مع فيروس كورونا".
وأوضح شوانغ أنه "منذ اندلاع فيروس كورونا الجديد، كانت الصين ودول آسيان على اتصال وتفاعل وثيقين، وحقيقة أن قرار الجانبين عقد اجتماع خاص لوزراء الخارجية، مثل هذا الوقت القصير تدل على تصميمنا على التغلب غلى الصعاب من خلال الجهود المشتركة".
وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.
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