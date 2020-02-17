منع قانون جديد اتخذته الحكومة السودانية مؤخراً تحت مسمى "تنظيم التعليم الخاص لسنة 2020"، الاختلاط في المدارس الخاصة بجميع المراحل التعليمية باستثناء رياض الأطفال، وقد ألزم جميع المدارس الخاصة بعدم طرد التلاميذ بسبب الرسوم أثناء اليوم الدراسي، كما تضمن القانون إلزام المدارس الأجنبية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا السودان.
ومنع القانون المدارس الخاصة، من إطلاق صفات محددة على مدارسها بغرض جذب الطلاب ولفت الأنظار كمسمى "عالمية أو نموذجية"، وأنه "لا يجوز إطلاق اسم جامعة، أكاديمية، معهد، عالمية، دولية، أو نموذجية على المدارس الخاصة، أو أي اسم يوحي بغير معناها، أو أن يتضمن اسمها ما يفيد اقتصارها على فئة معينة".
وورد في القانون، بأنه "تؤول للوزارة ملكية أي مدرسة أو مركز على أرض حكومية يجري إلغاء تصديقها وفقا لأحكام القانون على أن يدفع لمؤسسها التعويض العادل".
كانت هذه تفاصيل خبر قانون جديد يمنع الاختلاط في المدارس الخاصة في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.