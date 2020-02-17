أعلنت السلطات النووية الإندونيسية، إنها "ستجري تحقيقا حول تعرض قطعة من الأرض لتلوث إشعاعي في مجمع سكني خارج جاكرتا، ودعت إلى الهدوء".
هذا كانت وكالة تنظيم الطاقة النووية قد أصدرت بيانا طلبت فيه من السكان عدم الاقتراب من قطعة أرض تقع في منطقة سيربونج على بعد 43 كيلومترا جنوب جاكرتا نظرا لتلوثها.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإندونيسية تدعو للهدوء بعد رصد إشعاع في مجمع سكني قرب جاكرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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