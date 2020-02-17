السلطات الإندونيسية تدعو للهدوء بعد رصد إشعاع في مجمع سكني قرب جاكرتا

أعلنت السلطات النووية الإندونيسية، إنها "ستجري تحقيقا حول تعرض قطعة من الأرض لتلوث إشعاعي في مجمع سكني خارج ​جاكرتا​، ودعت إلى الهدوء".

هذا كانت وكالة تنظيم ​الطاقة النووية​ قد أصدرت بيانا طلبت فيه من السكان عدم الاقتراب من قطعة أرض تقع في منطقة سيربونج على بعد 43 كيلومترا جنوب جاكرتا نظرا لتلوثها.