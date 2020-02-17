العدالة والتنمية: نظام الأسد خرق وقف إطلاق النار بإدلب نحو 20 ألف مرة

أشار المتحدث باسم ​حزب العدالة والتنمية​ التركي بأن "​النظام السوري​ خرق وقف ​إطلاق النار​ في إدلب نحو 20 ألف مرة". واعتبر المتحدث بأن العلاقات الروسية التركية وصلت إلى مرحلة متقدمة، معتبرا أن التركيز على إدلب بدلا من العملية السياسية بسوريا سيكون مكلفا للبلدين.

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