خارجية تركيا: استئناف المحادثات الروسية – التركية حول إدلب يوم غد

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​ أن "المحادثات الروسية التركية في ​موسكو​ لحل الوضع في إدلب السورية ستستأنف يوم الثلاثاء"، مشيرة الى أن الوفد التركي أكد في المفاوضات التي جرت في موسكو، على الحاجة إلى التخفيف الفوري للتوترات في المنطقة ومنع تدهور الحالة الإنسانية".

وأضافت في بيان أنه "تمت مناقشة التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع خرق وقف إطلاق النار. وقد تمت الإشارة أيضًا إلى ضرورة العمل في إطار اتفاقية سوتشي حول إدلب، وستستأنف المحادثات غدا صباحا".

وفي وقت سابق، لفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الى أنه "أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروس بضرورة وقف الهجمات في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا فورا وضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار".