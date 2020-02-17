ارنا: اجتماع إيراني عراقي حول اغتيال سليماني والمهندس

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، بأن "المدعي العام الإيراني حجة الإسلام منتظري، اجتمع ونائب المدعي العام ووكيل وزارة العدل العراقية ضاري جابر فرهود، في طهران لمناقشة ملف اغتيال سليماني والمهندس".
وأعلن فرهود، عن "تشكيل ملف في مكتب المدعي العام العراقي لمقاضاة القتلة ومرتكبي اغتيال سليماني والمهندس ورفاقهما، لافتا الى أن "دم هؤلاء الشهداء الأعزاء سيوحد الشعبين الإيراني والعراقي".
من جانبه، أكد منتظري أن "هناك الكثير من المشتركات بين إيران والعراق من الماضي وحتى الآن، ولايران والعراق أيضا أعداء مشتركين، كالاستكبار العالمي والصهيونية"، مشيرا الى أن "جرائم الولايات المتحدة في العراق بايجاد داعش بات أمرا واضحا لا يحتاج إلى أي دليل"، موضحا أن "إيران تعاونت مع العراق في الدفاع عن الشعب العراقي ومراقد أهل البيت".
وكانت إيران والعراق، قد وقعتا أمس الأحد، اتفاقية بشأن المتابعة القضائية والقانونية لقضية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، ورفاههما، عن طريق قصف جوي أمريكي في مطار بغداد الدولي.
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