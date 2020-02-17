نائب مدير مشروع سد النهضة: تم إنجاز 86% من الأعمال الإنشائية للسد

أعلن نائب مدير مشروع ​سد النهضة​ الإثيوبي المهندس بلاتشو كاسا، إنه "تم إنجاز 86% من الأعمال الإنشائية للسد الذي لا تزال المفاوضات جارية بشأنه بين مصر و​إثيوبيا​ و​السودان​"، موضحاً ان "6 شركات أوروبية وصينية تعمل على مدار ​الساعة​ لإنجاز جميع جوانب الأعمال الإنشائية والفنية"، لافتاً الى ان "بدء ملء السد سيكون حسب المخططات في حزيران المقبل، على أن يصبح جاهزا لإنتاج جزئي من ​الطاقة الكهربائية​ مطلع العام المقبل".

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