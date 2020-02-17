ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، على السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد جرينيل، الذي هدد أي دولة تستعين بمعدات شبكات الجيل الخامس من هواوي، متسائلة "من الذي يهدد؟ من الخطر الحقيقي؟ تذكر سنودن حين قال إن الولايات المتحدة تجسست على هاتف المستشارة أنغيلا ميركل".
هذا وفي عام 2013، سرب إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، العديد من الوثائق السرية كشفت عن تجسس الوكالة على مكاتب الاتحاد الأوروبي في واشنطن واخترقت شبكات الكمبيوتر التابعة للاتحاد وتنصتت على هاتف المستشارة الألمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين لسفير اميركا بألمانيا: تذكر من الذي تجسس على ميركل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.