خارجية الصين لسفير اميركا بألمانيا: تذكر من الذي تجسس على ميركل

ردت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الصينية​، هوا تشونينغ، على ​السفير الأميركي​ في ​ألمانيا​، ريتشارد جرينيل، الذي هدد أي دولة تستعين بمعدات شبكات الجيل الخامس من ​هواوي​، متسائلة "من الذي يهدد؟ من الخطر الحقيقي؟ تذكر سنودن حين قال إن ​الولايات المتحدة​ تجسست على هاتف المستشارة ​أنغيلا ميركل​".

هذا وفي عام 2013، سرب إدوارد سنودن، الموظف السابق في ​وكالة الأمن القومي الأميركية​، العديد من الوثائق السرية كشفت عن تجسس الوكالة على مكاتب ​الاتحاد الأوروبي​ في ​واشنطن​ واخترقت شبكات الكمبيوتر التابعة للاتحاد وتنصتت على هاتف المستشارة الألمانية.

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