الفوعاني: الازمة الحالية في البلد لا تحتمل مناكفات سياسية

رأى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" ​مصطفى الفوعاني​، ان "الازمة الحالية في البلد لا تحتمل مناكفات سياسية ويجب على الجميع تغليب مصلحة الوطن على اي هدف سياسي يحقق مكاسب شخصية"، مشددا على "ضرورة التكاتف الوطني وتشابك الايادي لانقاذ البلد الذي اذا ما انهار يقع علينا جميعا".

وفي لقاء فكري أوضح الفوعاني انه "من غير المنطق ان نحمل ​الحكومة​ الحالية ما وصلنا اليه على مر عقود، ومن غير المقبول تقييد عمل الحكومة بالوقت، ويجب الوقوف الى جانب الحكومة ومساندتها والابتعاد عن المناكفات، وعلى المعارضين أن تكون معارضتهم بناءة ويقدموا افكارهم التي تساعد في تخطي الأزمات"، لافتاً الى "ضرورة إيجاد مخرج للازمة المالية والاقتصادية ول​سياسة​ ​المصارف​ التي تحولت الى وحش ينشب مخالبه بمن وثقوا به فأودعوه جنى اعمارهم ومستقبلهم، وباتوا يستجدون حقوقهم في مشهد الاذلال اليومي".