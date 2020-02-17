نجاح واكيم للقاضي ابراهيم: حرر يديك وحرر ضميرك

رد النائب السابق ​نجاح واكيم​ على القاضي ​علي إبراهيم​ مشيراً إلى أن "​الدستور​ ليس هو ما يكبل يديك في توجيه الإتهام إلى الرؤساء والوزراء بل هو تفسيرك الخاطئ للمادتين ٧٠ و ٧١ من الدستور".

واعتبر في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، متوجهاً إلى القاضي ابراهيم بأن "الخطأ الفادح يعادل سوء النية، حرر يديك وحرر ضميرك".