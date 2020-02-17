نجاح واكيم للقاضي ابراهيم: حرر يديك وحرر ضميرك

رد النائب السابق نجاح واكيم على القاضي علي إبراهيم مشيراً إلى أن "الدستور ليس هو ما يكبل يديك في توجيه الإتهام إلى الرؤساء والوزراء بل هو تفسيرك الخاطئ للمادتين ٧٠ و ٧١ من الدستور".
واعتبر في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، متوجهاً إلى القاضي ابراهيم بأن "الخطأ الفادح يعادل سوء النية، حرر يديك وحرر ضميرك".
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