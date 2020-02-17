الحريري استقبل وفدا من مركز سرطان الأطفال

استقبل الرئيس ​سعد الحريري​ مساء اليوم في ​بيت الوسط​، وفدا من ​مركز سرطان الأطفال​ برئاسة رئيس مجلس الأمناء الدكتور سيزار باسيم وحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمركز.

وقد لفتت المديرة العامة للمركز هنا الشعار شعيب، الى أن الوفد "أثنى على الجهود التي كان الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ يقوم بها لمؤازرة المركز، وهو أحد مؤسسيه، كما أطلع الرئيس الحريري على أحدث التطورات التي يشهدها المركز اليوم والإنجازات التي تحققت خلال السنوات ال18 من عمره. كما كان بحث في صندوق الإنقاذ الذي أطلقه المركز في شهر كانون الأول من العام الماضي، إثر الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الحاصلة، التي جعلته يقع في عجز بلغ 2.5 مليون ​دولار​ في العام 2019، وهو يسعى اليوم من خلال هذا الصندوق الى تأمين مبلغ عشرة ملايين دولار لهذه السنة، لذلك طلبنا من الرئيس الحريري أن يصلنا بالأشخاص الذين يمكن أن يساعدوننا في هذا الإطار".