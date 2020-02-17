الفرزلي: الاستهداف الاستراتيجي والحقيقي للبنان يهدف لدفع اللبنانيين للهجرة

رأى نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​، في حديث تلفزيوني، ان "الاستهداف الاستراتيجي والحقيقي الذي يستهدف ​لبنان​ و​الشعب اللبناني​، والذي يهدف الى الترويج لمسألة ​التوطين​ ودفع اللبنانيين الى ​الهجرة​ للخارج وبشكل خاص المسيحيين، وهذا الامر يعتبر خيانة وطنية عظمى، وتماماً كما جرى قبل وقوع لبنان في هذه الازمة، وشاهدنا بأم العين كيف كانو يبشرون بطريقة دفع اللبناني بالمساهمة بسقوط سعر صرف ​الليرة​ ومن ثم هجوم الناس على البنوك".

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