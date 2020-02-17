الجديد: وفاة الشاب أحمد توفيق متأثّراً بجروحه بأحداث الجميزات بطرابلس

أفادت ​قناة الجديد​، بـ"وفاة الشاب أحمد توفيق متأثّراً بجروحه بعد إصابته في أحداث الجميزات بعد إصابته برصاصة في بطنه خلال الأحداث التي شهدتها ​طرابلس​ في محلة الجميزات بعد عشرة أيام على اندلاع حراك 17 تشرين الأول ضد ​السلطة​ السياسية الحاكمة"، مشيرة الى انه "وبعد معاناة استمرت ما يقارب ثلاثة أشهر، لم يستطع الشاب توفيق الصمود أمام إصابته رغم خضوعه لعدد من العمليات الجراحية.

ولفتت الى ان "حال من الحزن عمت مختلف المجموعات المشاركة في الحراك، في حين طالب والد أحمد قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ بالتدخل من أجل تحصيل حق إبنه".