أقدم ​محتجون​ في ​الحمرا​ على قطع الطريق امام ​مصرف لبنان​ في الحمرا، وقد أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ أن عناصرها تعمل على تحويل السير الى الطرقات المجاورة. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع الطريق امام مصرف لبنان في الحمرا من قبل محتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.