جعجع: دعوة نصرالله لتشكيل لجنة اقتصادية هو محاولة للتهرب من المسؤولية

اعتبر رئيس حزب ​القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ أن دعوة الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ إلى تشكيل لجنة مشتركة للأزمة الإقتصادية، هو محاولة للتهرب من المسؤولية".

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن المطلوب من حزب الله نزع الغطاء عن حلفاءه وخصوصاً في موضوع ​الكهرباء​ و​الفساد​ عموماً، والإنسحاب من مشاكل المنطقة، أي السورية واليمنية وغيرها، وتسليم سلاحه للدولة اللبنانية كي تفرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".

وأكد أن القوات اللبنانية "ستقف في موقف الإنتظار اللين من ​الحكومة​ بانتظار اجراءاتها، وأن ​الإنتخابات النيابية​ المقبلة هي المطلب القادم"، مؤكداً أنه "لا تبدو صيغة المعارضة الجامعة بين "القوات" و"الاشتراكي" و"المستقبل" ناضجة بعد وإذا أراد الحريري ترجمة خطابه والذهاب الى المعارضة فالفريق الوحيد الذي يمكن أن يتّكل عليه هو القوات اللبنانية".