شكرا لقرائتكم خبر عن الخرباوى: على الحوينى التبرع بأمواله المكتسبة من وراء الدين قبل الاعتذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الاعتذار الذى أعلنه الشيخ أبو إسحاق الحوينى ، الداعية السلفى لا يكفى، مشيرا إلى أن عليه هو وشيوخ التيار السلفى الإقدام على عدة خطوات من أجل قبول هذا الاعتذار، قائلا إنه يجب على أبو إسحاق الحوينى وعلى محمد حسان أن يتبرعوا بمعظم أموالهم التي اكتسبوها من وراء الدين للفقراء، موضحا أن الاعتراف بالخطأ شيء ممتاز ولكن التكفير عنه لا يكون بالاعتذار أبدا ولكن الاعتذار العملي هو المقبول.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"الخليج 365"، لم يفعل كل من أبو إسحاق الحوينى أو محمد حسان ما فعلته الممثلة الأمريكية انجلينا جولي التي تبرعت من أموالها بمبلغ ستين ألف دولار للفقراء والمنكوبين مهما كانت ديانتهم، ولَم يفعلا مثل الأم تريزا التي كانت عنوانا للخير والعطاء لكل الفقراء في العالم، لم تفعل انجلينا ولا الأم تريزا ذلك كاعتذار عن شيء ، ولكن كبادرة إنسانية لم يطلبها أحد منهم ولكنهم قدموا ما يستطيعونه لخدمة الإنسانية ، متابعا: لذلك أطالب الشيخين الحويني وحسان بالاقتداء بهاتين المرأتين والتبرع من أموالهم لفقراء مصر بغض النظر عن الدين.

وفى وقت سابق أحدثت تصريحات الشيخ أبو إسحاق الحوينى، الداعية السلفى الذى أبدى فيها الندم والاعتذار الذى انتشر على صفحات التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، زلزال داخل التيار السلفى، حيث أظهر الندم والاعتذار على الأخطاء العلمية التى وقع فيها ونشرها وأدت بدورها إلى فتاوى كارثية لن يكون مجديا ولن ينفع فى شيء، حيث سعى عدد من القيادات السلفية لتبرير اعتذارات الشيخ ، بينما دافع نجله حاتم الحوينى عنه ،في الوقت الذى شن فيه عدد من الإعلاميين هجوما على الداعية السلفى.

وخلال اعترافاته، أكد أبو إسحاق الحوينى، أنه لم يكن من المفترض أن ينشر شيئا فى سنوات الأولى التى أمضاها طالبا للعلم، لكن حظ النفس هو ما دفعه لذلك، قال بوضوح: النشر شهوة لما يطلع اسمك على كتاب والناس يتداولوه وتبقى معروف ما هى دى حظ النفس عندنا كلنا.