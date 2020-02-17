شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شهداء العمليات الإرهابية" يكشف للبرلمان تفاصيل موارد الصندوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال اللواء السيد على غالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية والحربية، إن رئيس الجمهورية يتابع كل قرارات الصندوق، لافتا إلى أن مجلس إدارة الصندوق عقد 3 جلسات، وتم عرض جميع قراراتها على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

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وكشف اللواء على غالى، أن وزارة المالية أعطت الصندوق مساعدة مالية فى بداية عمله قدرها 30 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم استثمار هذا المبلغ فى أذون خزانة، حيث يتم الصرف من عائد تلك الأذون فى حين أن المبلغ الأصلى لم يتم الاقتراب منه.

وتابع قائلا:"بلغت تبرعات الأفراد والشركات للصندوق مليون و600 ألف جنيه"، مضيفا :"هناك بعض البنود الأخرى خاصة بموارد للصندوق معطلة مثل الحصول علي قروض حيث كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم اللجوء للاقتراض كوسيلة لتنمية الموارد"، ولفت إلى أنه تم مخاطبة الأمين العام لمجلس النواب بشأن البند الخاص بتبرع أعضاء مجلس النواب للصندوق لتفعيله.