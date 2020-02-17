المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء حريق كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت المعاينة الأولية لرجال المعمل الجنائي عن ملابسات حريق محدود اندلع في غرفة الكنترول الخاصة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مساء الإثنين. المعاينة توصلت إلى أن ماسا كهربائيا في إحدى التوصيلات الكهربائية الخاصة بـ"مروحة سقف" نتج عنها احتراق كابل كهربائي وباب خشبي. Advertisements البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بكلية الحقوق. ودفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران وحصرها بغرفة كنترول كلية الحقوق (الفرقة الثالثة)، ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة. ولم يسفر الحريق عن إصابات، ونفذ رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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