أول إجراء رسمي من "التعليم" عقب إذاعة "بنت الجيران" في مدرسة بنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية، اليوم الاثنين، للتنبيه بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة أخلاقيًا، داخل المدارس، أثناء طابور الصباح أو في الاحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

وشددت الوزارة، في خطابها إلي المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة في نفوسهم.

وأشارت إلى أن ذلك جاء في ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغاني غير الهادفة ببعض المدارس، والتي تحرض على العنف والسلوك السيئ.

وأكدت الوزارة أن الغناء أداء فني راق يهذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغاني أن يتم اختيار الأغاني التي تساهم في تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.

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يذكر أنه انتشر فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر طالبات إحدى المدارس، وهن يرقصن على مهرجان "بنت الجيران"، أثناء الطابور الصباحي.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التحقيق في مقطع الفيديو.

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