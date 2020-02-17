الاتحاد الأوروبي يتعهد بمنح ألبانيا 100 مليون يورو لإعادة الإعمار بعد زلزال

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

تعهد الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل، اليوم الاثنين، بمنح ألبانيا 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) لمساعدتها في إعادة إعمار المناطق التي دمرها الزلزال الذي شهدته البلاد في نوفمبر الماضي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، في مؤتمر "معًا من أجل ألبانيا": "وفر الاتحاد الأوروبي وحده 100 مليون يورو من الميزانية".

وتأتي هذه المساعدة بعد حزمة طارئة بقيمة 15 مليون يورو وافق عليها الاتحاد الأوروبي بالفعل من أجل إصلاحات لها أولوية في كانون أول/ ديسمبر، بعد وقت قصير من الزلزال الذي وقع في 26 من نوفمبر الماضي، وأدى إلى تدمير مبان بأكملها على ساحل البحر الأدرياتيكي بألبانيا، مما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة المئات.

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وقدرت ألبانيا التي تعد من أفقر دول أوروبا، حجم الأضرار المباشرة الناتجة عن الكارثة بـ 985 مليون يورو (1ر1 مليار دولار)، مع توقع حدوث المزيد من الأضرار نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به وشركاء في غرب البلقان ومنظمات دولية ومؤسسات مالية دولية، بينها الأمم المتحدة والبنك الدولي، كانوا من بين الحاضرين.

وإلى جانب إعادة الإعمار، حثت أطراف ألبانيا على تحسين لوائح البناء بها، حيث تم بناء العديد من المباني المنهارة، ومن بينها فنادق ساحلية، دون مراعاة لاعتبارات السلامة.