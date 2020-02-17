تأجيل معرض جنيف الدولي للاختراعات بسبب كورونا

أعلن منظمو معرض جنيف الدولي السنوي للاختراعات، اليوم الاثنين، أنه تأجل 6 أشهر، بسبب فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن كان مقررا إقامته خلال شهر مارس المقبل، مبينين أن نصف العارضين يأتون من آسيا، وفقاً لسبوتنك.
وقالت إدارة المعرض في بيان رسمي لها، إنها "اختارت أن تكون حذرة وقررت تأجيل أكبرحدث من نوعه في العالم إلى سبتمبر "، مشيرة الى صعوبات أمام المخترعين في تخطيط رحلاتهم.
وأضافت أن من بين الـ50% من العارضين القادمين من آسيا، ثلث من الصين وثلث آخر من هونغ كونغ.
وكانت السلطات الصينية أعلنت، اليوم الاثنين، ارتفاععدد وفيات فيروس كورونا إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل 2048 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 70548 ألف شخص. وفارق الحياة أيضا 105 أشخاص، أمس الأحد، لترتفع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 1770".
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