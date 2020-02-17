لاريجاني: مستعدون لمساعدة لبنان تجاوز أزمتها

قالت الرئاسة اللبنانية، نقلا عن علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لمساعدة لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية، وفقاً لسبوتنك.

ونقل مكتب عون عن لاريجاني، الذي يزور لبنان حاليا، قوله "نتمنى للحكومة الجديدة التوفيق والنجاح ومستعدون للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية".

ووصل لاريجاني إلى بيروت قادما من دمشق، حيث عقد أمس الأحد اجتماعا مع رئيس

مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، واستقبله كذلك الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان رئيس البرلمان الإيراني قد ذكر، لدى وصوله إلى لبنان، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد لبنان الحر والمستقل في ظل الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن لبنان بلد مؤثر في منطقة الشرق الأوسط".

Advertisements

وقال لاريجاني، في تصريح أدلى به للصحفيين مساء أمس الأحد، إن

"الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت لها على الدوام علاقات ودية وممتازة مع لبنان"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني عن سعادته لزيارة بيروت، مهنأ الشعب اللبناني بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وأوضح أن "زيارته إلى لبنان تهدف إلى إجراء محادثات ولقاءات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، وأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، والنخب الثقافية والسياسية وقادة الفصائل الفلسطينية، من ثم سيعقد مساء اليوم مؤتمرا صحفيا في السفارة الإيرانية ببيروت".