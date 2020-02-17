البنك الدولي: لبنان معرض لخطر الانهيار وعلى السياسيين التوقف والإنصات

حذر البنك الدولي من أن لبنان معرض لخطر "الانهيار" ما لم يطور نموذج إدارة أقل فسادًا وأكثر شفافية من النظام المطبق في البلاد اليوم، وفقاً لسبوتنك.

وقال فريد بلحاج، كبير مسؤولي البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ": "يحتاج السياسيون إلى التوقف والإنصات. لا يمكنك الاستمرار في فعل ما كنت تقوم به لسنوات عندما ترى ما هو رد الفعل في الشارع، وعندما

ترى ما هي حالة الاقتصاد".

وأضاف: "نأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة القضايا العالقة منذ فترة طويلة. تحسين إمدادات الكهرباء وتحرير قطاع الاتصالات وإصلاح التعليم، كلها أمور ضرورية".

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وشهد لبنان احتجاجات منذ أكتوبر الماضي، الأمر الذي أجبر رئيس الوزراء آنذاك، سعد الحريري، على التنحي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية. وطلبت الحكومة

الجديدة برئاسة حسن دياب المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي حول كيفية التعامل مع أعباء الديون.

ومن جانبها قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة منفصلة مع التلفزيون، إن الصندوق الذي قرر بالفعل إرسال فريق إلى لبنان، سينظر في إمكانية تقديم مساعدات مالية إذا تأكد من جدية النهج الذي تتبعه الحكومة.

وتتجاوز ديون الحكومة اللبنانية 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يزال السياسيون يبحثون ما إذا كان بالإمكان سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من الشهر القادم.