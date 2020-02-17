قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، إن المكاسب التي حققها هجوم الجيش على المعارضة المسلحة وانتزع فيها مساحات كبيرة من الأراضي لا تعني نهاية الصراع.

لكن الأسد تعهد في كلمة نقلها التلفزيون بمواصلة الحملة إلى أن يتم «تحرير» البلاد، وقال إن المكاسب التي تحققت حتى الآن تبشر بهزيمة التمرد الذي سعى للإطاحة بحكمه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسد: انتصاراتنا لا تعني نهاية الصراع في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.