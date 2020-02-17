الجيش السوري يستعيد معظم مناطق المعارضة في حلب

أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، سيطرته الكاملة على معظم المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في محافظة حلب.

وبعد استعادته الأسبوع الماضي كامل الطريق الدولي حلب - دمشق الذي يصل المدينة من الجهة الجنوبية الغربية، بدأ الجيش السوري التقدم في المناطق المحيطة به تدريجياً.

وأفاد المرصد السوري، بـ«تقدم سريع لقوات الجيش في ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، حيث تمكنت من استعادة مزيد من البلدات والقرى هناك، بعد انسحاب الفصائل الإرهابية منها» إثر معارك وغارات شنتها طائرات حربية سورية وروسية على المنطقة.

وسيطرت قوات الجيش، على 30 قرية وبلدة على الأقل، وفق المرصد الذي أشار إلى أنها «تقترب من تأمين المدينة بشكل كامل».

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» سيطرة قوات الجيش على عدد من القرى، مشيرة إلى استمرار العمليات «ضد المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب الغربي والشمالي وعند الأطراف الغربية للمدينة».