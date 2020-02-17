كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" يتسبب في تأجيل معرض جنيف الدولي السنوي للاختراعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف منظمو معرض جنيف الدولي السنوي للاختراعات، مساء اليوم الاثنين، عن تأجيل المعرض لمدة 6 أشهر، بسبب تفسي فيروس "كورونا" الجديد، عقب أن كان مقررًا إقامته خلال شهر مارس القادم، موضحين أن "نصف العارضين يأتون من آسيا".

وذكرت إدارة معرض جنيف في بيان رسمي لها: أنها "اختارت أن تكون حذرة وقررت تأجيل أكبر حدث من نوعه في العالم إلى سبتمبر المقبل"، لافتة إلى "صعوبات أمام المخترعين في تخطيط رحلاتهم".

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وأضافت الإدارة: أن "من بين الـ 50% من العارضين القادمين من آسيا، ثلث من الصين وثلث آخر من هونج كونج".

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل 2048 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 70548 ألف شخص، وفارق الحياة أيضا 105 أشخاص، يوم أمس الأحد، لترتفع حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 1770".