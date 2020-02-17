كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علماء صينيون يكشفون عن دواء غير متوقع قد يكون علاجًا لـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف علماء صينيون، مساء اليوم الإثنين، عن نتائج مشجعة حققها عقار مضاد للملاريا في المعركة ضد فيروس كورونا الجديد، وذلك في الوقت الذي يحث فيه العلماء الخطى بحثًا عن علاج للفيروس المستجد "كوفيد 19".

هذا ووجد علماء صينيين استنادا على تجارب سريرية، أن "كلوروكين الفوسفات"، وهو عقار مضاد للملاريا، أثبت نتائج إيجابية مع المصابين بكورونا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا".

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وقال نائبة رئيس المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا صن يانرونغ: إن العلماء اقترحوا إدراج العقار ضمن قائمة الأدوية التي يجري دراستها للقضاء على كورونا، وإخضاعه لمزيد من البحوث بأسرع وقت ممكن، حسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

وأظهرت أحدث البيانات بخصوص انتشار كورونا في الصين، بأن عدد وفيات الفيروس وصل إلى 1770 حالة وفاة من بين 70548 حالة مؤكدة في البر الرئيسي للبلاد.

ولفتت البيانات المتعلقة بالفيروس من مختلف أنحاء العالم إلى أن عدد المصابين به بلغ 71 ألفا و810 أشخاص، في حين تمكن 11 ألفا و188 شخصا من التماثل للشفاء من الفيروس.