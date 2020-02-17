كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحدث التطورات والأرقام بشأن فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح يعرف باسم "كوفيد 19" في مختلف أنحاء العالم، اليوم الإثنني، إلى 1775 حالة وفاة، بجانب أكثر من 71810 إصابة.

وسجلت دول جديدة أولى حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد، خلال الأيام القليلة الماضية، مثل فرنسا وتايوان واليابان والفلبين.

هذا وتظل أبرز حالات الوفاة والإصابة في البر الصيني الرئيسي؛ حيث وثل عدد وفيات فيروس "كورونا" إلى 1770 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 70548 إصابة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس في مختلف الدول إلى 112584 حالة.

*أبرز التطورات بشأن فيروس "كورنا":

- تسبب فيروس كورونا، في إلغاء فعاليات عامة كبرى بالصين، مثل الاحتفال برأس السنة الصينية وبعض المناسبات الرياضية، وإلحاق الضرر بالناتج المحلي والسياحة على نحو بدأ يهدد النمو الاقتصادي.

- ومن الممكن أن ترجئ الصين الدورة السنوية لبرلمانها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، فيما تبذل السلطات جهودا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد.

- أكد مسؤولون يابانيون على إصابة 99 راكبًا آخر بفيروس كورونا، على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس"؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 454 راكبا، حسب ما أفادت وزارة الصحة اليابانية. Advertisements

- وقالت اليابان: إنها "ستحد من التجمعات العامة في طوكيو لاحتواء انتشار فيروس كورونا، ومن بين أمور أخرى، إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد الإمبراطور، وإلغاء مشاركة هواة في ماراثون طوكيو ليقتصر على نخبة من العدائين المحترفين فقط".

- هبطت إحدى الطائرتين المستأجرتين اللتين تقلان ركابا كانوا على متن سفينة سياحية من اليابان في قاعدة جوية بكاليفورنيا؛ لتدق ساعة الحجر الصحي في قاعدة عسكرية أمريكية للتأكد من خلو الركاب من فيروس كورونا.

- تم تسجيل أول إصابة روسية بالفيروس، وكانت لسيدة على متن السفينة السياحية الموبؤة، مع العلم أن عدد الإصابات المسجلة في روسيا هو حالتين، لمواطنين صينيين.

- ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، إذ ساهمت إجراءات جديدة تبنتها الصين للحد من الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا في تهدئة قلق المستثمرين.

- قالت شرطة هونغ كونغ: إن "عصابة من اللصوص المسلحين بالسكاكين سرقت 50 عبوة من لفائف ورق التواليت من أحد عمال خدمة التوصيل للمنازل في مؤشر على قلق المدينة المتزايد، تجاه انتشار فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي القريب".

- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الانتشار السريع لفيروس كورونا، يضع اقتصاد العالم برمته أمام تحد حقيقي، حتى وإن كان أغلب الإصابات قد سجلت في الصين.

- سجلت بريطانيا تقدما في احتواء الفيروس، يوم أمس الأحد؛ حيث تم إخراج 8 من المرضى التسعة المصابين بالفيروس من المستشفيات.