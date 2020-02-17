كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش العراقي: لا نية لقوات الأمن لفض التظاهرات عقب تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الكريم خلف، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش العراقي، مساء اليوم الإثنين، إنه "لا توجد أي نية لقوات الأمن بشأن إنهاء التظاهرات غقب تصويت البرلمان على حكومة محمد توفيق علاوي"، مضيفاً أن "التظاهر حق كفله الدستور والقانون"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

ووقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد، في وقت سابق من اليوم، إن "حكومة محمد توفيق علاوي القادمة، يجب أن تكون متوازنة وممثلة لجميع مكونات البلاد"، وفقاً لقاعدة الشراكة الوطنية.

وأوضح الحداد أن "عدم الالتفات إلى إشراك المكونات الرئيسة في البلاد، يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع ويهدد النسيج الوطني والسلم الاجتماعي".

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ولفت إلى أن "هذه الأيام حساسة وحاسمة، مع اقتراب تقديم محمد توفيق علاوي كابينته الوزارية، لذا على جميع الأطراف العراقية العمل الجاد للخروج من الأزمة الحالية بما يسهم في استقرار أوضاع البلاد".

ويذكر أن رئيس الوزراء المكلَّف محمد توفيق علاوي، قد أعلن يوم أمس السبت، أنه اقترب من تشكيل فريق حكومي مستقل، مؤكداً على أنه سيتم طرحها الأسبوع الحالي.

في حين يرفض المحتجون تكليف وزير الاتصالات السابق محمد علاوي، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة تعرّضت للقمع في كثير من المحطات وقتل فيها نحو 550 شخصاً.