كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدرس تأجيل اجتماع الهيئة التشريعية الوطنية بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت الصين اليوم الإثنين إلى أنها ستؤجل الدورة السنوية للهيئة التشريعية التي يهيمن عليها الحزب الشيوعي بسبب وباء الفيروس التاجي "كورونا"، وهي ضربة رمزية للحكومة التي تعمل عادة مع الانضباط.

يعد الاجتماع السنوي الكامل للهيئة التشريعية، الذي يطلق عليه "المجلس الوطني لنواب الشعب"، حدثًا رئيسيًا في الدورة السياسية في الصين.