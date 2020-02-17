كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدرس تأجيل اجتماع الهيئة التشريعية الوطنية بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعد الاجتماع السنوي الكامل للهيئة التشريعية، الذي يطلق عليه "المجلس الوطني لنواب الشعب"، حدثًا رئيسيًا في الدورة السياسية في الصين.
ومن المتوقع أن يضع الرئيس "شي جين بينغ" ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ وقادة آخرون أجندتهم لهذا العام، ويصدروا الميزانية السنوية ويمرروا التشريعات الرئيسية.
في مارس من كل عام، مع انتظام ساعات العمل، يجتمع حوالي 3000 مندوب في قاعة الشعب الكبرى الفخمة، بجانب ميدان تيانانمن في بكين.
لكن التأخير بات مؤكدًا تقريبًا، بناءً على إعلان من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، التي تشرف على الهيئة التشريعية. وقال الإعلان إن اللجنة ستدرس تأجيل المؤتمر.
ويهيمن على المؤتمر الشعبي الوطني سياسيو الحزب الشيوعي، وسيكون من غير المرجح للغاية أن يكون الاقتراح للموافقة الرسمية ما لم يوافق السيد شي على أنه ضروري.
وقد أعلنت الصين، عن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 1765 حالة، وكشفت سلطات إقليم هوبي في الصين، عن تسجيل 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.