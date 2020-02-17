كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: الأوروبيون يعلمون تمامًا طرق نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي تدخل الأن؛ خوفًا من وصول عناصر إرهابية إلى أراضيه"، موضحاً أن "عمليات تهريب السلاح إلى ليبيا مرصودة من قبل الأوروبيين".

وأضاف الجيش الليبي: أن "الأوروبيون يعلمون تمامًا طرق نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا".