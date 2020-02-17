كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات عسكرية "يونانية - تركية" وسط خلاف حول الحدود البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يصل وفد من المسؤولين العسكريين الأتراك إلى أثينا؛ لاستئناف محادثات بناء الثقة وسط توتر بين عضوين في الناتو حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز البحري، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

من المقرر أن تبدأ المحادثات في أثينا في وقت لاحق من اليوم الاثنين وتستمر عدة أيام؛ حيث لا يزال جيران شرق المتوسط على خلاف حول الحدود البحرية في المنطقة.

تعارض اليونان بشدة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي بين تركيا وليبيا، والذي تزعم أن توقيعه انتهاك للقانون الدولي وحقوق السيادة اليونانية.

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وفي نزاع ذي صلة، أدانت أثينا والاتحاد الأوروبي أيضًا التنقيب التركي عن الغاز قبالة جزيرة قبرص التي تقسمها الحرب.

تحتفظ اليونان وتركيا بعقد اجتماعات دورية للجيش، بهدف تجنب المواجهة على طول الحدود المتنازع عليها في المنطقة.

وقد التقى وزيرا الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، ونظيره التركي خولوصي أكار، على هامش اجتماع لحلف الناتو في بروكسل الأسبوع الماضي لمناقشة جدول أعمال المحادثات في أثينا.

