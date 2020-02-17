إيطاليا: الاتحاد الأوروبي سينشر قوات لحظر دخول السلاح لليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مساء اليوم الإثنين، إن "الاتحاد الأوروبي سينفذ مهمة بحرية وجوية، وإذا استدعى الأمر سينشر قوات برية لحظر دخول السلاح إلى ليبيا".

وأعلن دي مايو، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تشكيل بعثة لمراقبة تنفيذ الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا".

وقال بعد جلسة مباحثات بين وزراء خارجية دول الاتحاد، عقدت في بروكسل اليوم: إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة بحرية وجوية وبرية، لحظر دخول الأسلحة إلى ليبيا، والمهمة ليست إحياء للعملية صوفيا، وسيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح".

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هذا ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقديم سبع طائرات وسبعة زوارق في إطار المهمة في حال توفرها.

وكان وزير الإيطالي، قد قال يوم أمس الأحد، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "سيطرح المقترح بتشكيل بعثة كهذه أمام مجلس الشؤون الخارجية لدول الاتحاد، يوم الاثنين".

وشدد دي مايو في التدوينة على أن الحل الأمثل لتسوية النزاع الليبي يكمن في منع دخول الأسلحة لها "برًا وبحرًا وجوًا"، مؤكدًا على أن "حظر توريد السلاح يعد خطوة أساسية لوقف الصراع المسلح الدائر في ليبيا".

وتابع: أننا "نحتاج إلى بعثة أوروبية قادرة على منع دخول الأسلحة والقيام بمراقبة مستمرة للوضع في ليبيا، ويجب أن تتخذ أوروبا موقفا موحدا وإيطاليا مستعدة للقيام بدورها".