كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: إصابة أول مواطنة بفيروس "كورونا" على متن السفينة الموبوءة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفارة الروسية في اليابان، مساء اليوم الإثنين، "إصابة أول مواطنة روسية بفيروس كورونا المستجد"، وكانت السيدة على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المتوقفة في اليابان.

وقالت السفارة الروسية في بيان نشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "سوف يتم نقل المرأة التي كانت على متن السفينة إلى المستشفى لتلقي العلاج"، ولم يتضح إذا كان هذا سيكون في روسيا أو اليابان، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

هذا وأصيب 454 شخصًا على متن تلك السفينة السياحية الخاصة بفيروس كورونا، الذي تفشى في وسط الصين في شهر ديسمبر الماضي، وبالنسبة للعالم أصاب الفيروس أكثر من 71 ألف شخص وقتل 1770 مريضًا في الصين، و5 أشخاص آخرين في أماكن أخرى.

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وفرضت الصين إجراءات شديدة شملت أكثر من 60 مليون شخص في مقاطعة خوبي وسط البلاد.

وأعلنت روسيا، في شهر يناير الماضي، حالتين مؤكدتين للفيروس الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم "كوفيد 19"، ونقلت إلى المستشفى مواطنين صينيين، تعافيا منذ ذلك الوقت.

وعلقت الحكومة الروسية معظم حركة المرور الجوي إلى الصين، منذ بداية انتشار فيروس "كورونا"، وعلقت أيضًا حركة القطارات التي تربط روسيا بالصين وكوريا الشمالية، كما أغلقت الحدود البرية الروسية مع الصين ومنغوليا.

وتوقفت موسكو مؤقتًا عن إصدار تأشيرات العمل للمواطنين الصينيين والطلاب، الذين غادروا لقضاء عطلة العام القمري الجديد، وطلب منهم عدم استئناف دراستهم في الجامعات الروسية حتى الأول من مارس.