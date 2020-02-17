كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يكشف حقيقة وجود قوات روسية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يأمر بإرسال قوات روسية إلى ليبيا، تعليقًا على المزاعم الأخيرة للرئيس التركي أردوغان، بأن موسكو تدير الحرب الليبية على المستوى الرسمي.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، قال "بيسكوف" للصحفيين: "لا، فلا فلاديمير بوتين كقائد أعلى للقوات الروسية لم يرسل قوات إلى ليبيا، ولم يكن هناك مثل هذا الأمر".

يأتي هذا التعليق، وسط تقارير في وسائل الإعلام الروسية بأن جنديًا روسيًا، الذي يُزعم أنه توفي في ليبيا، قد دفن الأسبوع الماضي في منطقة أورينبورغ في البلاد.

في الأسبوع الماضي، زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن موسكو كانت تشارك في الحرب الليبية من خلال شركات عسكرية روسية خاصة.