نجم “الأسود” ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإسباني

ضمن أشرف حكيمي، مدافع المنتخب الوطني وبروسيا دورتموند، مركزا في التشكيلة المثالية للجولة الـ22 من منافسات الدوري الألماني بفضل المستويات التي يقدمها مع فريقه، المعار له من العملاق الإسباني ريال مدريد.
وضمت التشكيلة المثالية للجولة الـ22 كل من الحارس نوبل، زاكادو، بويوتا، أوباميكانو، حكيمي، موليير، ألكانتارا، غيرييرو، غنابري، كراماريتش، وماركوس.
وأشادت وسائل إعلام ألمانية وإسبانية، بالمستويات التي يقدمها حكيمي مع فريقه الألماني، والتي حولته إلى واحد من نجوم “البوندسليغا”.
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