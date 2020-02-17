لجنة مصرية جديدة لتكريم "شهداء الإرهاب"

وافق البرلمان المصري، الإثنين، على مشروع قانون يستهدف إنشاء صندوق لتكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية في البلاد.

وناقش البرلمان، المقترح المقدم من الحكومة المصرية بشأن تعديل أحكام بعض القانون رقم 16 لسنة 2018، بحضور عدد من الجهات المختصة ومندوبين عن وزارات العدل، والمالية، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان المصري النائب عبدالهادي القصبي إن دور صندوق تكريم شهداء وضحايا الإرهاب هو تقديم خدمة لأسر هؤلاء الشهداء والمصابين.

وقال "القصبي" إن الشهداء والجرحى من رجال الجيش والشرطة والمدنيين قدموا أرواحهم في سبيل بقاء هذا الوطن، مؤكداً أن رعاية أسرهم واجب وطني على الجميع.

وأضاف أن البيانات الخاصة بالأعضاء المستفيدين من الصندوق ستكون موثقة من أكثر من جهة وبتصديق من وزارتي الدفاع والداخلية ومجلس الوزراء.

وأوضح اللواء السيد علي غالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء ومفقودي وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية، أن إجمالي ما تم حصره منذ بدء العمل بالدستور من شهداء القوات المسلحة بلغ 986 شهيداً و847 مصاباً، أما شهداء وزارة الداخلية فبلغ 1123 شهيداً و872 مصاباً.

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وأشار غالي إلى أنه سيكون هناك تعويض لمرة واحدة سيصل إلى 100 ألف جنيه مصري (نحو 6 آلاف دولار أمريكي)، وهناك دراسة لهذا الأمر، لافتاً إلى أنه سيكون هناك وسام من طبقتين يسمى وسام تحيا مصر الطبقة الأولى بـ 2000 جنيه شهرياً والطبقة الثانية بـ1000 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى معاش 1500 جنيه.





من جانبها، وافقت وزارة الطيران المدني على مواد المشروع المقدم من الحكومة، مشيدة بالقانون لمساهمته في تقديم خدمة لأسر الشهداء والمصابين.

وصدر القرار الجمهوري رقم 16 لسنة 2018 الخاص بقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويهدف الصندوق إلى تكريم شهداء الوطن ومصابيه وتقديم الرعاية لأسرهم وذويهم ودعمهم ورعايتهم في جميع النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتشكل مجلس إدارة الصندوق المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018 برئاسة رئيس مجلس إدارة اختاره رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

كما يضم في عضويته 5 أعضاء من وزارات الدفاع وثلاثة من الداخلية وعضوين من وزارة التضامن الاجتماعي وعضواً من وزارة المالية، وتكون مدة العضوية في مجلس إدارة الصندوق 3 سنوات قابلة للتجديد، وينعقد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل.