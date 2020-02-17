مصادر سوادنية: قرارات مرتقبة لهيكلة الجيش وعزل الإخوان

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العين الإخبارية - الخرطوم- مها التلبالإثنين 2020/2/17 08:19 م بتوقيت أبوظبي
رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان
كشفت مصادر متطابقة لـ"العين الإخبارية" ،الإثنين، النقاب عن قرب صدور كشف بهيكلة في صفوف القوات المسلحة والشرطة السودانية، واجتثاث عناصر "الإخوان" من مؤسسات البلاد.
وقالت المصادر ،التي طلبت عدم الإفصاح عن اسمائها، إن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان سيصدر قرارات في غضون يومين تشمل ترقيات وإحالات للتقاعد في صفوف الجهاز الأمني سواء الشرطة أو الجيش.
وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، قرارات بإعادة هيكلة الجيش السوداني، حيث قضت بإلغاء نظام رئاسة الأركان المشتركة الذي اتبعه حكم الرئيس المعزول عمر البشير، والعودة للعمل بالنظام القديم "هيئة الأركان".
وشمل قرار الهيكلة إعادة قوات الجيش السوداني إلى 4 بدلا عن 3 بعد فصل "الدفاع الجوي" عن "القوات الجوية"، والتي كان قد دمجها النظام السابق.
وأصبحت وحدات الجيش السوداني تشمل القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وأسندت رئاسة هيئة الأركان إلى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب الماضي بالفصل الثاني (مهام الفترة الانتقالية) علي إسناد مهمة إعمال إصلاح الاجهزة العسكرية، للمؤسسات العسكرية وفق القانون.
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