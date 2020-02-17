تركيا: المحادثات في #موسكو بشأن إدلب السورية ستستمر يوم الثلاثاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين إن تركيا شددت على ضرورة خفض التوتر في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا خلال محادثات مع نظراء روس في موسكو، وأضافت أن المحادثات ستستمر غدا الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن المسؤولين الأتراك والروس ناقشوا الاحتياطات التي يمكن اتخاذها من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في وقت سابق بشكل كامل ووقف الانتهاكات في إدلب. ولم تستطع أنقرة وموسكو التوصل لاتفاق بعد اتصال بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين وبعد اجتماع عقده وزيرا خارجية البلدين في مطلع الأسبوع وعقب محادثات استمرت يومين في أنقرة الأسبوع الماضي.