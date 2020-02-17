أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرسل قوات إلى ليبيا ولم يصدر أي أمر بهذا الصدد"، مشددا على أن "لا قوات روسية في ليبيا".
وردا على طلب التعليق على مزاعم قناة "بي بي سي" البريطانية، في تقرير لها، بأن ضابطا "قد يكون قتل في ليبيا"، تمت مراسم دفنه في مقاطعة أورينبورغ وسط روسيا، لفت بيسكوف الى "أنه لا يعلم عن ذلك شيئا".
وفي وقت سابق اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، روسيا بأنها "تقود على أعلى المستويات الصراع في ليبيا، وهو ما وصفته موسكو بمزاعم لا تتوافق مع الواقع".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين لم يصدر أمرا بإرسال قوات إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.