الكرملين: بوتين لم يصدر أمرا بإرسال قوات إلى ليبيا

أكد المتحدث باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​، أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لم يرسل قوات إلى ​ليبيا​ ولم يصدر أي أمر بهذا الصدد"، مشددا على أن "لا قوات روسية في ليبيا".

وردا على طلب التعليق على مزاعم قناة "بي بي سي" البريطانية، في تقرير لها، بأن ضابطا "قد يكون قتل في ليبيا"، تمت مراسم دفنه في مقاطعة أورينبورغ وسط روسيا، لفت بيسكوف الى "أنه لا يعلم عن ذلك شيئا".

وفي وقت سابق اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، روسيا بأنها "تقود على أعلى المستويات الصراع في ليبيا، وهو ما وصفته موسكو بمزاعم لا تتوافق مع الواقع".