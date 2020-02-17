مقتل 24 شخصا في هجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

أشارت حكومة بوركينا فاسو إلى أن مسلحين قتلوا 24 شخصا بينهم قس في هجوم على كنيسة خلال قداس الأحد في شمال غرب البلاد، من دون أن يتضح حتى الساعة من يقف وراء الهجوم.
بدورها، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر أمنية، أن مجهولين شنوا هجوما مسلحا على كنيسة أثناء إقامة قداس الأحد، مشيرة إلى فرار المسلحين بعد تنفيذ الهجوم في الوقت الذي مددت فيه حالة الطوارئ شمالي البلاد عاما إضافيا في 12 كانون الثاني الماضي، حيث لا تزال حالة الطوارئ تطبق في 7 مناطق من أصل 13 منطقة.
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