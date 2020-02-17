الاتحاد الأوروبي يوقع مع ألبانيا اتفاقية مساعدات بقيمة 15 مليون يورو

أعلن المتحدث باسم ​المفوضية الأوروبية​ أريك مامر، أن "رئيسة المفوضية ​أورسولا فون دير لاين​ ستوقع في ​بروكسل​، مع ممثلي ​القيادة​ الألبانية اتفاقية حول تقديم 15 مليون يورو ك​مساعدات​ لإعادة إعمار ما دمره الزلزال الذي ضرب ​ألبانيا​ أواخر الشهر الفائت، في إطار ​مؤتمر​ المانحين معا من أجل ألبانيا".

يذكر أن زلزالا وقع في ألبانيا، نهاية الشهر الماضي، بلغت شدته 6.4 درجة وفق مقياس ريختر، وهو الأسوأ في البلاد حتى الآن، وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا غربي العاصمة تيرانا، وشعر به السكان في مختلف أنحاء منطقة البلقان، كما شعر به سكان منطقة بوجليا في جنوب إيطاليا على الجانب الآخر من البحر الأدرياتيكي المواجه لألبانيا.